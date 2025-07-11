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Валерий Кечинов: работа Кахигао в «Спартаке» пока особо не видна

Валерий Кечинов: работа Кахигао в «Спартаке» пока особо не видна
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов оценил работу спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао.

«Давно говорю, что нужно делать ставку на наших специалистов, — это и тренеры, и футболисты, и спортивные директора. Сейчас сложно пригласить в Россию топ-футболиста, даже невозможно. А среднего, который не сильнее наших… Какой смысл? Поэтому работа Кахигао в «Спартака» немного нивелируется. Зимой пригласили Гарсию и Солари за очень большие деньги, раньше за такие же покупали топ-игроков. А то, что мы видим от них, далеко даже до среднего уровня. Надеюсь, что оба раскроются, но пока работа Кахигао особо не видна», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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