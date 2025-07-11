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Стало известно, вернулся ли Угальде в расположение «Спартака» из отпуска

Стало известно, вернулся ли Угальде в расположение «Спартака» из отпуска
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде успешно прибыл в расположение команды после летнего отпуска, сообщает Metaratings.

Он прибыл в стан красно-белых позже всех из-за выступлений за сборную Коста-Рики на Золотом кубке КОНКАКАФ. В ходе турнира Манфред забил три гола за свою национальную команду.

Ранее в РПЛ неоднократно случались ситуации невозвращения легионеров в команды из отпуска. Например, сейчас в «Динамо» до сих пор не приехал Хорхе Карраскаль, а «Зенит» всё ещё ждёт прибытия Вендела.

В СМИ появлялась информация об интересе к Манфреду Угальде со стороны нидерландского «Аякса». Ранее он уже играл в Нидерландах — выступал за местный «Твенте».

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