Аргентинец Брайан Мансилья рассказал, что побудило его принять предложение из России

Нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья высказался о переходе в «Оренбург» в 2023 году.

«В «Оренбург» меня приглашал лично Марцел Личка, он смотрел мои нарезки и имел представление о команде с латиноамериканцами в составе. Он говорил, что ему всегда нравились футболисты из Южной Америки, а к тому времени в клубе были уже два моих соотечественника. Для меня это было непростым решением, но тренер сыграл в итоговом решении определяющую роль. Я сразу переехал в Россию со своей женой и на то время четырёхлетней дочкой. Могу сказать, что ни разу об этом не пожалел, ведь на сегодня Россия – мой второй дом», — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».