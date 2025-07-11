Бубнов спрогнозировал исход финала клубного ЧМ «Челси» — «ПСЖ»

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, как сложится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра состоится в воскресенье, 13 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Окончательный итог — 2:1. Это если по счёту, [в пользу] «ПСЖ», но я допускаю дополнительное время и даже пенальти», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1/2 финала клубного чемпионата мира «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0, а «Пари Сен-Жермен» разгромил испанский «Реал» Мадрид — 4:0. Турнир проходит в США.