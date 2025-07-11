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Бубнов спрогнозировал исход финала клубного ЧМ «Челси» — «ПСЖ»

Бубнов спрогнозировал исход финала клубного ЧМ «Челси» — «ПСЖ»
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Бывший футболист Александр Бубнов предположил, как сложится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра состоится в воскресенье, 13 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Окончательный итог — 2:1. Это если по счёту, [в пользу] «ПСЖ», но я допускаю дополнительное время и даже пенальти», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1/2 финала клубного чемпионата мира «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0, а «Пари Сен-Жермен» разгромил испанский «Реал» Мадрид — 4:0. Турнир проходит в США.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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