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«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ по решению бюро исполкома РФС

«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ по решению бюро исполкома РФС
Владимир Слишкович
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Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

«Оренбург» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.

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