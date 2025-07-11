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Мусаев — о проблемах с логистикой у «Краснодара»: аэропорт закрыт? Играем и не ноем

Мусаев — о проблемах с логистикой у «Краснодара»: аэропорт закрыт? Играем и не ноем
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к проблемам с логистикой у кубанского клуба. Аэропорт «Краснодара» закрыт с 24 февраля 2022 года.

«Стараемся об этом много не говорить, более того, никогда внутри это не обсуждаем. Мы приняли этот факт — аэропорт закрыт. И если начнём жалеть себя и постоянно на это жаловаться: «О, как нам тяжело!» — то будет ещё тяжелее. Чемпионат идёт, аэропорта нет, добираемся вот так. Делаем необходимые процедуры, подстраиваем тренировочный процесс. Играем и не ноем», — приводит слова Мусаева «Спорт-экспресс».

Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене. Для «Краснодара» этот титул является первым в истории.

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