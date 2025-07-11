Гришин рассказал, в чём «Краснодар» имеет преимущество над ЦСКА в Суперкубке России

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. В субботу, 12 июля, состоится игра за трофей, в которой встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У меня ожидания хорошего футбола от Суперкубка России, потому что оба клуба играют в атаку. «Краснодар» всегда показывал атакующий футбол, а новый тренер ЦСКА Челестини проповедует атакующую игру. На сборах он пробовал разные схемы, но команда показывает атакующий футбол с быстрым возвратом мяча. Думаю, будет интересный матч, где шансы команд 50 на 50. Преимущество «Краснодара» в том, что клуб приобрёл двух футболистов и скоро должны озвучить имя третьего новичка. А также в том, что остался тот же тренер и практически не поменялся состав. У армейцев же в центре поля наигрывался Вильягра, но он сломался. Немного непонятно, кого Челестини поставит в центре», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.