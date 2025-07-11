Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин рассказал, в чём «Краснодар» имеет преимущество над ЦСКА в Суперкубке России

Гришин рассказал, в чём «Краснодар» имеет преимущество над ЦСКА в Суперкубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. В субботу, 12 июля, состоится игра за трофей, в которой встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня ожидания хорошего футбола от Суперкубка России, потому что оба клуба играют в атаку. «Краснодар» всегда показывал атакующий футбол, а новый тренер ЦСКА Челестини проповедует атакующую игру. На сборах он пробовал разные схемы, но команда показывает атакующий футбол с быстрым возвратом мяча. Думаю, будет интересный матч, где шансы команд 50 на 50. Преимущество «Краснодара» в том, что клуб приобрёл двух футболистов и скоро должны озвучить имя третьего новичка. А также в том, что остался тот же тренер и практически не поменялся состав. У армейцев же в центре поля наигрывался Вильягра, но он сломался. Немного непонятно, кого Челестини поставит в центре», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Трофей Мусаева, дебют Челестини. Чего ждать от матча за Суперкубок «Краснодар» — ЦСКА
Трофей Мусаева, дебют Челестини. Чего ждать от матча за Суперкубок «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android