Червиченко — об «Оренбурге» в РПЛ: ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ сезона-2025/2026.

«Было ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита». Так и произошло. Думаю, вся история с «Торпедо» была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у «Зенита» было больше друзей», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо».