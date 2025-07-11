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«Вы там серьёзно?!» «Урал» опубликовал пост после решения вернуть «Оренбург» в РПЛ

«Урал» в клубных соцсетях опубликовал пост на фоне решения РФС вернуть «Оренбург» в Российскую Премьер-Лигу вместо исключённого накануне «Торпедо». Екатеринбургский клуб также претендовал на свободный слот в РПЛ.

«Вы там серьёзно?!» — написала пресс-служба клуба, прикрепив недоумевающий эмодзи и фото скривившегося футболиста.

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

«Оренбург» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. «Урал» в минувшем сезоне занял четвёртое место в Первой лиге, однако не сумел преодолеть стыковые матчи за право выйти в РПЛ по спортивному принципу.