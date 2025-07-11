«Кристал Пэлас» объявил о трансфере Борны Сосы из «Аякса»

Хорватский защитник Борна Соса стал игроком английского «Кристал Пэлас». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Кристал Пэлас» рад объявить о подписании трёхлетнего контракта до 2028 года с хорватским игроком Борной Сосой, перешедшим из «Аякса». 27-летний игрок, левый защитник, способный влиять на исход матчей на обеих сторонах поля, стал вторым приобретением «орлов» этим летом после прихода вратаря Вальтера Бенитеса на прошлой неделе.

За последние четыре года Соса провёл 26 матчей за сборную Хорватии, забив два гола. Он опытный игрок сборной Хорватии, который вышел в стартовом составе в пяти из семи матчей, завоевав третье место на чемпионата мира 2022 года в Катаре», — написано в сообщении клуба.