Экс-тренер «Урала» Матвеев: не понимаю, почему в РПЛ вернули «Оренбург»

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в Российскую Премьер-Лигу «Оренбург». Екатеринбургский клуб также претендовал на свободный слот в РПЛ, который образовался после исключения из лиги «Торпедо».

«Я бы оставил в РПЛ «Урал». Город, инфраструктура — всё готово на хорошем уровне. Хотелось бы, чтобы такая команда выступала в Премьер-Лиге.

У меня нет понимания, почему выбор был сделан в пользу «Оренбурга». Считаю, что «Урал» был бы лучше готов к РПЛ, чем «Оренбург». Команда, стадион готовы, не нужно было бы ничего выдумывать», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.