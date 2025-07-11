Жена Глушакова: муж хочет, чтобы сын играл за «Спартак». Я говорю, что начнёт с ЦСКА

Полузащитница московского ЦСКА Ксения Коваленко ответила на вопрос о компромиссах в семье с мужем Денисом Глушаковым, бывшим игроком столичного «Спартака».

— Как вы находите компромисс внутри семьи? Существует ли какой-то футбольный конфликт?

— Конечно, мы подшучиваем друг над другом. Когда мы начали жить вместе и у нас появилась семья, муж уже не играл в «Спартаке», он выступал за «Ахмат», затем — за «Химки», и это всё было мягче. Но до каких-то ссор в этом плане никогда не доходило.

Муж, конечно, хочет, чтобы его сын играл за «Спартак». Я говорю, что начнёт он всё равно с ЦСКА, а там уже сам выберет, потому что спортивный детский сад есть только у ЦСКА, вот и выбора нет — пойдёт туда, а там уже посмотрим. Может, он вообще не будет спортсменом. У нас нет такого, что кто-то будет заставлять, — приводит слова Коваленко официальный сайт Суперлиги.