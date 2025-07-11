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Бывший президент «Оренбурга» Еремякин отреагировал на возвращение клуба в РПЛ

Бывший президент «Оренбурга» Еремякин отреагировал на возвращение клуба в РПЛ
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Экс-президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на возвращение клуба в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, ранее стало известно, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона РПЛ вместо московского «Торпедо».

«Я очень сильно переживал, что у команды не сложился прошлый сезон. Но клуб сохранился в РПЛ и сможет достойно себя показать. Я смотрю на моих последователей, нынешнее руководство «Оренбурга», и, на мой взгляд, они правильно и достаточно прилично формируют команду. Есть ряд футболистов, которых приглашали с прицелом на Первую лигу, но они могут быть полезны и в РПЛ. Конечно, руководство клуба что-то подкорректирует», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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