Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Генич отреагировал на возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на новость о возвращении «Оренбурга» в число участников Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что по решению бюро исполкома РФС «Оренбург» заменит московское «Торпедо» в новом сезоне.

«Очень рад за Владимира [Слишковича]! Надеюсь, в этот раз у него всё получится», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

«Оренбург» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.