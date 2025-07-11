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«Это не пойдёт на благо российскому футболу». Сёмин — об исключении «Торпедо» из РПЛ

«Это не пойдёт на благо российскому футболу». Сёмин — об исключении «Торпедо» из РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал решение исключить московское «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Накануне, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. Позднее стало известно, что «Торпедо» в РПЛ заменит «Оренбург».

«Я считаю, что в этом решении КДК РФС до справедливости очень далеко. В чём вина самого клуба, в котором играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов? Это вина отдельных людей, которые обвиняются в каких-то нарушениях. Но это ведь ещё надо доказать. А в чём вина футболистов и болельщиков? «Торпедо» — исторически очень важный клуб для нашего футбола. Я думаю, что это скоропалительное решение и оно не пойдёт во благо «Торпедо» и всему российскому футболу», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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