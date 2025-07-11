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Александр Бубнов объяснил, почему ему тяжело смотреть за «ПСЖ»

Александр Бубнов объяснил, почему ему тяжело смотреть за «ПСЖ»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о французском «Пари Сен-Жермен».

«Мне тяжело смотреть за «Пари Сен-Жермен», знаете почему? Я начинаю смотреть, где Витинья, — а он везде! И пока они ему пас не дадут, пока от него не отыграются, они дальше атаку не развивают. Что за чудак?! Скрытая звезда такого уровня, что ого-го. Во-первых, он [Луис Энрике] его не меняет практически, во-вторых, через него вся игра идёт. Если убрать Витинью, Невеша и Руиса, то всё. Чтобы их закрывать, обыгрывать, эту середину поля надо вырубать, а это невозможно. Они под контроль мяч берут — и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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