Как вы оцениваете решение бюро исполкома РФС о замене «Торпедо» на «Оренбург»?

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо». Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.

«Чемпионат» предлагает своим читателям оценить решение бюро исполкома РФС о замене «Торпедо» на «Оренбург», проголосовав в соответствующем опросе:

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».