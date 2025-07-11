Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос, который засасывает весь армейский неликвид

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что красно-белых интересует бывший футболист ЦСКА, а ныне защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов. Ранее появилась информация, что «Спартак» сделал предложение турецкому клубу в размере € 3 млн за 27-летнего игрока.

«Что касается возможного перехода Зайнутдинова, «Спартак» потихоньку превращается в пылесос, который засасывает весь армейский неликвид. Если у него в Турции не получилось, значит, прямая дорога в «Спартак». Тут всё стабильно!

В целом категорически отрицательно оцениваю работу Кахигао в «Спартаке». Нужно было назначать на эту должность российского специалиста. Нельзя назначать человека, который не понимает, где он находится, не знает традиций и взаимоотношений с людьми и агентами в России», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.