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Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос, который засасывает весь армейский неликвид

Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос, который засасывает весь армейский неликвид
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что красно-белых интересует бывший футболист ЦСКА, а ныне защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов. Ранее появилась информация, что «Спартак» сделал предложение турецкому клубу в размере € 3 млн за 27-летнего игрока.

«Что касается возможного перехода Зайнутдинова, «Спартак» потихоньку превращается в пылесос, который засасывает весь армейский неликвид. Если у него в Турции не получилось, значит, прямая дорога в «Спартак». Тут всё стабильно!

В целом категорически отрицательно оцениваю работу Кахигао в «Спартаке». Нужно было назначать на эту должность российского специалиста. Нельзя назначать человека, который не понимает, где он находится, не знает традиций и взаимоотношений с людьми и агентами в России», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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