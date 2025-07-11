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«Оренбург» подписал контракт с экс-защитником «Пари Нижний Новгород»

«Оренбург» подписал контракт с экс-защитником «Пари Нижний Новгород»
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«Оренбург» в социальных сетях объявил о переходе защитника Данилы Ведерникова.

«Данила Ведерников, 24-летний крайний защитник, воспитанник футбольной школы ФК «Волгарь». Выступал за «Краснодар», «Ростов», «Волгарь», «Кубань», «Пари НН», «Муром» и «Астрахань». Вызывался в сборную России U19. Добро пожаловать, Данила!» — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала 19 очков за 30 матчей.

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