Экс-тренер «Урала» Тарханов: разочарован решением вернуть «Оренбург» в РПЛ

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в Российскую Премьер-Лигу «Оренбург». Екатеринбургский клуб также претендовал на свободный слот в РПЛ, который образовался после исключения из лиги «Торпедо».

«Конечно, я разочарован решением о возвращении «Оренбурга» в РПЛ. Нужно было хотя бы провести стыковой матч между «Уралом» и «Оренбургом», где победитель получил бы место в РПЛ. Считаю, что по всем условиям «Урал» должен играть в Премьер-Лиге, ведь «Оренбург» вылетел оттуда, а уральцы играли в стыках. Условия для проведения футбольных матчей в Екатеринбурге вне конкуренции и намного лучше, чем в Оренбурге», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.