РФС объявил, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза приняло футбольный клуб «Оренбург» в состав участников Российской Премьер-Лиги следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.

Напомним, оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. «Торпедо», соответственно, исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Торпедо», вероятнее всего, будет выступать в Pari Первой лиге в следующем сезоне.