«Оренбург» обратился к болельщикам после возвращения в РПЛ

«Оренбург» опубликовал заявление после решения бюро исполкома Российского футбольного союза о включении клуба в состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«В соответствии с решением, принятым сегодня бюро исполкома РФС, ФК «Оренбург» спортивный сезон-2025/2026 проведёт в Российской Премьер-Лиге.

Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон, и с нетерпением ждём встречи!» — написано в сообщении клуба.

«Оренбург» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.