Глава РПЛ Алаев прокомментировал включение «Оренбурга» в состав участников нового сезона

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал включение «Оренбурга» в состав участников РПЛ сезона-2024/2025. Напомним, оренбуржцы заменят в РПЛ московское «Торпедо».

«Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК «Оренбург» в число участников сезона Российской Премьер-Лиги.

Основополагающий принцип лиги – соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.

Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учётом множества обстоятельств.

«Оренбург» прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга» и сезона в целом.

Состав участников определён, теперь мы все очень ждём начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.