В РФС раскрыли, в каком турнире будет выступать «Торпедо»

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что московское «Торпедо» следующий сезон проведёт в Pari Первой лиге.

«В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения: включить в связи с получением ФК «Торпедо Москва» Лицензии РФС II и поданного данным футбольным клубом обращения об участии в Первой лиге сезона-2025/2026 в установленные РФС сроки в состав участников Первой лиги, отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Напомним, ранее стало известно, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо». Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.