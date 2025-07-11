Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС раскрыли, в каком турнире будет выступать «Торпедо»

В РФС раскрыли, в каком турнире будет выступать «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что московское «Торпедо» следующий сезон проведёт в Pari Первой лиге.

«В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения: включить в связи с получением ФК «Торпедо Москва» Лицензии РФС II и поданного данным футбольным клубом обращения об участии в Первой лиге сезона-2025/2026 в установленные РФС сроки в состав участников Первой лиги, отразив это соответствующим образом в документах, регламентирующих проведение указанного соревнования», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Напомним, ранее стало известно, что бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо московского «Торпедо». Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.

Материалы по теме
Официально
РФС объявил, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android