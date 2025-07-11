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Аргентинец Брайан Мансилья: погода в России — это безумие

Аргентинец Брайан Мансилья: погода в России — это безумие
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Нападающий грозненского «Ахмата» Брайан Мансилья высказался о погоде в России и об адаптации к стране. Ранее футболист выступал за «Оренбург».

«Погода здесь — это безумие. Как аргентинец я не имел представления о том, как играть в снег и холод, но всё же умею приспосабливаться к любым условиям. Жизнь в России для меня приятный опыт. Мне нравится эта страна и её дружелюбные жители. В Аргентине у нас ходили слухи, что россияне ко всем равнодушны и холодны, но я уже 3,5 года в России и могу заверить, что это всё неправда.

Я благодарен всем коллегам в «Оренбурге» и в «Ахмате». Меня прекрасно приняли, помогали мне с любыми делами. У себя на родине я всем говорю, какая Россия красивая и безопасная страна. Мне в удовольствие здесь жить. Мы с женой уже можем говорить на русском, моя дочь стала ходить здесь в школу. Считаю это долгом, который отплатил этой стране за то, что ко мне так хорошо здесь относятся. Я стараюсь чаще говорить на русском языке и учу его всё больше, чтобы мне легче было общаться с партнёрами по команде, тренерским штабом и персоналом», — приводит слова Мансильи официальный сайт «Ахмата».

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