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«Есть что обсудить». «Урал» позвал болельщиков на встречу после новостей об «Оренбурге»

«Есть что обсудить». «Урал» позвал болельщиков на встречу после новостей об «Оренбурге»
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Пресс-служба футбольного клуба «Урал» пригласила болельщиков на встречу после того, как стало известно, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги сыграет «Оренбург» вместо «Торпедо». Напомним, по итогам двух стыковых игр за право выступать в РПЛ «Урал» уступил «Ахмату» (2:3) и не сумел подняться в высший российский дивизион по спортивному принципу.

«Не опускаем руки, оранжево-чёрные! Докажем своё и вернёмся сильнее. Сейчас как никогда важно объединиться и поддержать друг друга — приходите на «Урал Футбол Фест» завтра в парк Маяковского. Проведём этот день вместе с командой! Есть что обсудить», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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