Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого «Реала» я никогда не видел». Бубнов — о полуфинале клубного ЧМ с «ПСЖ»

«Такого «Реала» я никогда не видел». Бубнов — о полуфинале клубного ЧМ с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о поражении мадридского «Реала» в 1/2 финала клубного чемпионата мира с французским «Пари Сен-Жермен» (0:4).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Какие растерянные лица были у всех: Модрич вообще за голову схватился, Беллингем ходил, Винисиус сидел, непонятный Мбаппе какой был. У них кошмар — они все напуганные были. Потому что не только знали, что полностью проиграли, но и то, что их начнут сейчас уничтожать и пресса, и болельщики. Такого «Реала» я никогда не видел ни в каком состоянии. Они уступали по 0:5 «Барселоне» у себя там, я видел эти матчи, но они бились — драки были, удаления, моменты были, игра была, смотрелась. А здесь игра совсем не смотрелась. И в конце концов они пришли к тому, что «ПСЖ» стал над ними издеваться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
Материалы по теме
«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство
Видео
«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android