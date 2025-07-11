«Такого «Реала» я никогда не видел». Бубнов — о полуфинале клубного ЧМ с «ПСЖ»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о поражении мадридского «Реала» в 1/2 финала клубного чемпионата мира с французским «Пари Сен-Жермен» (0:4).

«Какие растерянные лица были у всех: Модрич вообще за голову схватился, Беллингем ходил, Винисиус сидел, непонятный Мбаппе какой был. У них кошмар — они все напуганные были. Потому что не только знали, что полностью проиграли, но и то, что их начнут сейчас уничтожать и пресса, и болельщики. Такого «Реала» я никогда не видел ни в каком состоянии. Они уступали по 0:5 «Барселоне» у себя там, я видел эти матчи, но они бились — драки были, удаления, моменты были, игра была, смотрелась. А здесь игра совсем не смотрелась. И в конце концов они пришли к тому, что «ПСЖ» стал над ними издеваться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».