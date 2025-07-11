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«Белая госпожа». Супруга Сергея Семака рассказала, как её называет муж

«Белая госпожа». Супруга Сергея Семака рассказала, как её называет муж
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Супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак рассказала, что муж называет её «белой госпожой». Пара поженилась 11 сентября 2008 года. Для Сергея Семака этот брак стал вторым, для Анны — третьим.

«Наш работник на даче именовал Wi-Fi в мою честь – White mistress – «белая госпожа». Муж с тех пор тоже так меня называет. Я его всю жизнь называю Сеня. Так звал его ныне покойный товарищ Саша Беркетов, когда мы только познакомились», — написала Анна Семак в социальной сети в ответ на вопрос подписчика.

Фото: Скриншот из аккаунта Анны Семак в социальной сети

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали Российскую Премьер-Лигу и только в минувшем сезоне уступили титул «Краснодару». Ранее Семак работал в «Уфе».

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