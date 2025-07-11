«Белая госпожа». Супруга Сергея Семака рассказала, как её называет муж

Супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак рассказала, что муж называет её «белой госпожой». Пара поженилась 11 сентября 2008 года. Для Сергея Семака этот брак стал вторым, для Анны — третьим.

«Наш работник на даче именовал Wi-Fi в мою честь – White mistress – «белая госпожа». Муж с тех пор тоже так меня называет. Я его всю жизнь называю Сеня. Так звал его ныне покойный товарищ Саша Беркетов, когда мы только познакомились», — написала Анна Семак в социальной сети в ответ на вопрос подписчика.

Фото: Скриншот из аккаунта Анны Семак в социальной сети

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали Российскую Премьер-Лигу и только в минувшем сезоне уступили титул «Краснодару». Ранее Семак работал в «Уфе».