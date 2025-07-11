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«Динамо» Махачкала сообщило о трансфере защитника Храмцова в «Ротор»

«Динамо» Махачкала сообщило о трансфере защитника Храмцова в «Ротор»
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Защитник Максим Храмцов перешёл из махачкалинского «Динамо» в волгоградский «Ротор». Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

«Храмцов выступал за «Динамо» с июля 2023 года, помог команде выйти в Российскую Премьер-Лигу. На его счету 30 матчей за наш клуб в Первой лиге. Защитник также провёл два матча в РПЛ в начале прошлого сезона, который он начинал в составе нашего клуба, после чего был арендован клубом Первой лиги «Тюмень».

Благодарим Максима за качественную работу в «Динамо» и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении махачкалинского клуба.

Пресс-служба «Ротора» отметила, что срок контракта игрока с новым клубом рассчитан на два года.

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