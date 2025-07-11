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Ледяхов: РФС поторопился с исключением «Торпедо». А если суд признает, что взятки не было?

Ледяхов: РФС поторопился с исключением «Торпедо». А если суд признает, что взятки не было?
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов прокомментировал решение исключить «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. Вчера, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Исключение «Торпедо» из РПЛ — гром среди ясного неба. Но уже никуда не деться, это произошло. Единственное, что меня смущает, — суд ещё не признал, что судье давали взятку. А если суд признает, что взятки не было? Как будет дальше? Мне кажется, РФС принял решение об исключении «Торпедо» раньше времени, но нашим руководителям виднее», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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