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Ледяхов высказался о предстоящем Суперкубке России «Краснодар» — ЦСКА

Ледяхов высказался о предстоящем Суперкубке России «Краснодар» — ЦСКА
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. В субботу, 12 июля, состоится игра за трофей, в которой встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не стал бы называть «Краснодар» фаворитом Суперкубка России, потому что ЦСКА неплохо провёл межсезонье и у них осталась та же команда. Я жду интересной игры, где нет явных фаворитов. ЦСКА и «Краснодар» — два клуба, которые выглядят очень убедительно. Важную роль сыграет предсезонная подготовка — в каком физическом и психологическом состоянии подошли футболисты», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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