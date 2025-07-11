Мурад Мусаев — о матче за Суперкубок России: хотелось бы выиграть титул, забрать его домой

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался в преддверии матча за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч за Суперкубок с ЦСКА очень важен. Хотелось бы выиграть титул. Когда мы стали чемпионами, это ни с чем не сравнимые эмоции. Ты хочешь продолжать. ЦСКА — сильная команда. Уверен, что будет праздник, как и на прошлом Суперкубке. Хочется показать в этот день себя с лучшей стороны. Забрать трофей домой», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам минувшего сезона, а ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России. В двух матчах высшего российского дивизиона «Краснодар» и ЦСКА обменялись победами. Так, в игре 4-го тура чёрно-зелёные обыграли армейцев со счётом 2:1, а в 28-м туре ЦСКА выиграл со счётом 1:0.