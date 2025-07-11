«Рома» продлила контракт с лучшим голкипером сезона Серии А Свиларом до 2030 года

Итальянская «Рома» на официальном сайте объявила о продлении контракта с сербским голкипером Миле Свиларом.

«Футбольный клуб «Рома» рад сообщить, что Миле Свилар продлил свой контракт с клубом до 30 июня 2030 года.

Родившийся в 1999 году, вратарь был одним из самых ярких игроков «Ромы» в последнем сезоне, сыграв 16 сухих матчей в чемпионате. В 2025 календарном году «Рома» уже провела 11 сухих матчей, что является наивысшим показателем среди пяти ведущих европейских лиг. По итогам сезона Миле был признан лучшим вратарём Серии А. С момента присоединения к «джаллоросси» в 2022 году Свилар провёл 88 матчей во всех турнирах.

Поздравляем, Миле!» — написано в заявлении клуба.