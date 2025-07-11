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Стала известна позиция Зайнутдинова по возможному переходу в «Спартак»

Стала известна позиция Зайнутдинова по возможному переходу в «Спартак»
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27-летний защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов не рассматривает предложение от «Спартака», сообщает известный инсайдер Иван Карпов со ссылкой на слова агента футболиста в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» сделал предложение «Бешикташу» в размере € 3 млн за Зайнутдинова. Отмечалось, что турецкий клуб запрашивает € 5 млн за футболиста сборной Казахстана.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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