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Арбитр Карасёв считает, что у него есть шанс получить назначение на финал еврокубка

Арбитр Карасёв считает, что у него есть шанс получить назначение на финал еврокубка
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Известный российский арбитр Сергей Карасёв признался, что мечтает о возвращении России на международную арену. Судья считает, что у него будут шансы получить назначение на финал еврокубка, если российских арбитров вернут к работе в международных турнирах.

«У меня нет финалов. У меня есть Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал», но нет финала еврокубка и высокой стадии Лиги чемпионов, которую я очень люблю судить. Это нечто особенное: гимн, уровень команд и вообще сам турнир.

У меня мечта, чтобы всё побыстрее закончилось, мы вернулись на международную арену и появились шансы там принимать участие. У моих коллег из УЕФА, с которыми мы вместе шли по карьере, у всех есть финалы. Сейчас главные матчи дают даже более молодым ребятам. Поэтому, я думаю, у меня были бы шансы на финал. Если всё закончится, всё возможно», — цитирует Карасёва Sport24.

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