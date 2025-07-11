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«Оренбург» заменит «Торпедо» в Кубке России

«Оренбург» заменит «Торпедо» в Кубке России
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Бюро исполкома Российского футбольного союза объявило, что «Оренбург» заменит московское «Торпедо» на групповой стадии Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сказано в заявлении РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

«В пятницу, 11 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения: внести изменения с учётом решений в пунктах 1–3 в регламенты чемпионата России, Первой лиги и Фонбет Кубка России по футболу среди мужских команд сезона-2025/2026, а также в итоги проведённой 29 июня 2025 года жеребьёвки в Кубке России в связи с изменением статуса клубов ФК «Торпедо-Москва» и ФК «Оренбург», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Напомним, «Торпедо» попало в группу А Пути РПЛ Кубка России, где также сыграют «Зенит», «Рубин» и «Ахмат». Действующий обладатель Кубка страны — московский ЦСКА.

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