Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Войводиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Войводиной». Игра пройдёт в воскресенье, 13 июля, на стадионе «Газпром Арена».

— С «Войводиной» «Зенит» уже играл. Что можете сказать про этого соперника? Чего можно ожидать, в первую очередь, в воскресенье?

— Я уже говорил, что сербские клубы, европейские клубы — это команды, которые стараются играть в агрессивный футбол. Поэтому касаемо нагрузки, думаю, это будет как раз та игра по характеру матча, которая нам нужна. И для нас это хорошая возможность сыграть с зарубежным клубом. Из тех вариантов, которые сейчас есть у нас, я думаю, это неплохой вариант, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».