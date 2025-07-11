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Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Войводиной»

Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Войводиной»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Войводиной». Игра пройдёт в воскресенье, 13 июля, на стадионе «Газпром Арена».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С «Войводиной» «Зенит» уже играл. Что можете сказать про этого соперника? Чего можно ожидать, в первую очередь, в воскресенье?
— Я уже говорил, что сербские клубы, европейские клубы — это команды, которые стараются играть в агрессивный футбол. Поэтому касаемо нагрузки, думаю, это будет как раз та игра по характеру матча, которая нам нужна. И для нас это хорошая возможность сыграть с зарубежным клубом. Из тех вариантов, которые сейчас есть у нас, я думаю, это неплохой вариант, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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