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Мозес: Мусаев сказал, что чемпионство позади — сейчас новая история

Мозес: Мусаев сказал, что чемпионство позади — сейчас новая история
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Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал, какую установку игрокам команды дал главный тренер Мурад Мусаев перед стартом нового сезона. По словам форварда, российский специалист предупредил футболистов, что выигранный чемпионский титул вспоминать уже не нужно.

«Мурад Олегович сказал, что мы проделали отличную работу, но это позади, сейчас новая история, и мы должны быть готовы к ней на 100%. Нам нельзя расслабляться и думать, что мы чемпионы и уже всего достигли. Нужно быть полностью заряженными на решение наших задач, максимально выкладываться. Мы можем снова стать чемпионами, нужно к этому стремиться», — приводит слова Мозеса Metaratings.

Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене. Для «Краснодара» этот титул является первым в истории.

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