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Махачкалинское «Динамо» отправило полузащитника в аренду в «Черноморец»

Махачкалинское «Динамо» отправило полузащитника в аренду в «Черноморец»
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Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале объявило о переходе полузащитника Антона Крачковского в новороссийский «Черноморец» на правах аренды.

«Соглашение об аренде 23-летнего полузащитника с клубом Первой лиги рассчитано до конца сезона-2025/2026. Крачковский – футболист «Динамо» с января 2024 года. Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в азербайджанском клубе «Туран».

Антон, успешного сезона без травм!» — написано в сообщении клуба.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. «Черноморец» стал третьим по итогам сезона Первой лиги.

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