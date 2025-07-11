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Сергей Семак высказался о состоянии Александра Соболева

Сергей Семак высказался о состоянии Александра Соболева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии Александра Соболева и Нуралы Алипа, у которых были небольшие повреждения.

— Александр Соболев не был в заявке на матч со «Сьоном», Нуралы Алип — тоже. Как их состояние?
— Нуралы Алип принимает участие в сегодняшней тренировке. Что касается Саши Соболева, то со дня на день он должен присоединиться к общей группе, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в минувшем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах в составе «Зенита», где отметился семью голами и тремя результативными передачами. Он пополнил состав петербургской команды прошлым летом, перейдя из «Спартака».

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