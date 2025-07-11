Семак поделился впечатлениями от игры «Зенита» на стадионе «Смена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры на стадионе «Смена» — это домашняя арена женской футбольной команды сине-бело-голубых, расположенная на территории «Газпром-Академии». В летнее межсезонье основная команда «Зенита» провела несколько товарищеских игр на поле стадиона «Смена».

— Сергей Богданович, как вы именно с тренерской точки зрения оцените игры на стадионе «Смена»? Всё-таки там более компактное пространство, чем на «Газпром Арене», наверняка проще докричаться до игроков. Как вам видятся эти игры?

— Зависит от статуса матча. И, конечно, для нас играть при болельщиках на стадионах гораздо приятнее, нежели на тренировочной базе. Мне кажется, что стадион на поле в Академии соответствует тем целям и задачам, которые стоят. Там очень уютно и прекрасно. Есть возможность и у ребят, которые учатся в Академии, и у болельщиков, которые хотят прийти на игру команды, посмотреть за теми или иными футболистами, пообщаться с ними, получить автограф. Всегда хорошо играть открытые матчи, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».