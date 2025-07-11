Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак поделился впечатлениями от игры «Зенита» на стадионе «Смена»

Семак поделился впечатлениями от игры «Зенита» на стадионе «Смена»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры на стадионе «Смена» — это домашняя арена женской футбольной команды сине-бело-голубых, расположенная на территории «Газпром-Академии». В летнее межсезонье основная команда «Зенита» провела несколько товарищеских игр на поле стадиона «Смена».

— Сергей Богданович, как вы именно с тренерской точки зрения оцените игры на стадионе «Смена»? Всё-таки там более компактное пространство, чем на «Газпром Арене», наверняка проще докричаться до игроков. Как вам видятся эти игры?
— Зависит от статуса матча. И, конечно, для нас играть при болельщиках на стадионах гораздо приятнее, нежели на тренировочной базе. Мне кажется, что стадион на поле в Академии соответствует тем целям и задачам, которые стоят. Там очень уютно и прекрасно. Есть возможность и у ребят, которые учатся в Академии, и у болельщиков, которые хотят прийти на игру команды, посмотреть за теми или иными футболистами, пообщаться с ними, получить автограф. Всегда хорошо играть открытые матчи, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Сергей Семак высказался о состоянии Александра Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android