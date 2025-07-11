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Сергей Семак высказался о финальном этапе подготовки «Зенита» к новому сезону

Сергей Семак высказался о финальном этапе подготовки «Зенита» к новому сезону
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о финальном этапе подготовки сине-бело-голубых к новому сезону. Сине-бело-голубым предстоит провести товарищеский матч с сербской «Войводиной» (13 июля на «Газпром Арене»). Также предполагается ещё один матч с «Войводиной» 14 июля, однако он пройдёт в закрытом формате.

— Сергей Богданович, «Газпром» — тренировочные сборы подходят к завершению, находятся на финишной прямой. В каком режиме тренируются футболисты? И можно ли сказать, что уже происходит переход к недельному циклу?
— Да, можно так сказать. У нас последняя игра перед началом чемпионата будет 13 числа, а 14-го сыграют те, кто не примет участие в матче 13 июля. Они сыграют на следующий день — постараемся по максимуму дать возможность получить игровое время всем игрокам, которые у нас есть и которые готовы для того, чтобы сыграть полный матч. И останется у нас неделя после этой игры — как раз на подготовку к чемпионату.

— Насколько матчи со «Сьоном» и две игры с «Войводиной» будут определяющими в плане выбора стартовых сочетаний на первые официальные матчи?
— Я думаю, что будут какие-то изменения. Посмотрим: те игроки, которые приехали немножко позже, набирают форму. У нас есть несколько позиций, конечно, где хорошая конкуренция в стартовом составе, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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