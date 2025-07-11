Мозес: в РПЛ футбол намного лучше, чем в Словакии. До переезда в Россию знал Дзюбу

Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан сравнил футбол в России и в Словакии. До перехода в клуб РПЛ он несколько сезонов выступал за разные словацкие клубы. Также Кобнан рассказал, что знал о российском футболе до перехода в «Краснодар».

— В чём сходства и различия футбола в России и в Словакии?

— В России футбол намного лучше, чем в Словакии. Самое главное — здесь всё намного жёстче, плотнее борьба.

— Как в Нигерии относятся к российскому футболу? Знают команды? Когда ты переезжал в Россию, слышал что-то о российских игроках и клубах?

— До того как попасть в Россию, я знал Дзюбу. Он мне запомнился по чемпионату мира, такой огромный парень, всех расталкивал и забивал голы. Конечно, я знал нигерийцев, которые в тот момент играли в России: Эменике и некоторых других ребят. Был немного подкован, — приводит слова Кобнана Metaratings.