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Игрок «Краснодара» Мозес: хочу второй раз стать чемпионом России!

Игрок «Краснодара» Мозес: хочу второй раз стать чемпионом России!
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Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о своей возросшей популярности после перехода в южный клуб и завоевания чемпионского титула РПЛ.

– Как возросла твоя популярность? Прибавилось ли подписчиков в соцсетях?

– Да, сейчас обо мне много говорят в Африке. Я иду куда-то, и там: «О, Мозес пошел, Мозес, Мозес». (смеется) Это все очень приятно и, конечно, мотивирует на то, чтобы продолжать работать дальше. Я хочу второй раз стать чемпионом и снова испытать эти чувства, — цитирует слова Мозеса Metaratings.

Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене. Для «Краснодара» этот титул является первым в истории. В шести предыдущих сезонах чемпионом России бессменно становился «Зенит».

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