Травмировавшего руку после падения с велосипеда вратаря «Штурма» Худякова прооперировали

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков успешно перенёс операцию на руке после падения с велосипеда, он восстановится через несколько недель. Об этом сообщаем Metaratings со ссылкой на слова неназванного представителя пресс-службы австрийского клуба.

«Даниил чувствует себя хорошо, учитывая обстоятельства. В четверг он успешно перенёс операцию в университетской клинике Граца. Худяков восстановится через несколько недель», – приводит слова представителя пресс-службы «Штурма» источник.

Напомним, Худяков получил травму, упав с велосипеда по пути на тренировку в среду, 10 июля. 21-летний Даниил выступает за «Штурм» c лета 2024 года, проведя за команду четыре матча, пропустив четыре мяча и единожды сыграв «на ноль».