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В РФС объяснили решение исключить «Торпедо» из состава участников РПЛ

В РФС объяснили решение исключить «Торпедо» из состава участников РПЛ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил решение исключить московское «Торпедо» из состава участников РПЛ.

«10 июля состоялось заседание КДК РФС, которое рассмотрело заявление о возможном нарушении должностными лицами «Торпедо» и совершении ими противоправных действий. КДК установил, что имела место попытка противоправного влияния на результат. Арбитра склоняли к принятию противоправных решений на футбольном поле. Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить.

Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч — наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра. Клуб не предоставил обратного доказательства. КДК принял решение в отношении физических лиц. Вчера решением КДК количество участников в соревновании стало 15», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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