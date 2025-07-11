В РФС объяснили решение исключить «Торпедо» из состава участников РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил решение исключить московское «Торпедо» из состава участников РПЛ.

«10 июля состоялось заседание КДК РФС, которое рассмотрело заявление о возможном нарушении должностными лицами «Торпедо» и совершении ими противоправных действий. КДК установил, что имела место попытка противоправного влияния на результат. Арбитра склоняли к принятию противоправных решений на футбольном поле. Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить.

Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч — наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра. Клуб не предоставил обратного доказательства. КДК принял решение в отношении физических лиц. Вчера решением КДК количество участников в соревновании стало 15», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.