Защитник ЦСКА Дивеев: у нас одна цель — выиграть Суперкубок России

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с «Краснодаром», который состоится в эту субботу, 12 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы соскучились по футболу. Была маленькая пауза, но мы все понимали, что впереди игра с «Краснодаром» за Суперкубок России. Задача у нас одна — его выиграть. Два года назад на этом же стадионе был матч с «Зенитом», где мы уступили по пенальти. Если посмотреть ту встречу, мы доминировали. На завтра у нас одна цель — победить», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.