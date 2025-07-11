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В РФС не намерены пересматривать результаты Первой лиги после скандала с «Торпедо»

В РФС не намерены пересматривать результаты Первой лиги после скандала с «Торпедо»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация не будет пересматривать результаты Pari Первой лиги после скандала с «Торпедо». Напомним, чёрно-белых исключили из РПЛ из-за корупционного скандала.

«Не предусмотрен пересмотр результатов прошлого сезона. «Торпедо» по-прежнему заняло второе место в ФНЛ прошлого сезона.

Отдельно рассматривался вопрос о судьбе «Торпедо». Вчера они получили договор о лицензировании РФС-2. Такой договор они заключили и получили лицензию. Подали заявление, чтобы включили в состав участников. Исполком удовлетворил. «Торпедо» включено в состав участников Первой лиги.

К «Торпедо» могут быть применены санкции дополнительно. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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