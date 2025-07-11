Игрок «Краснодара» Мозес заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак» или «Зенит»

Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак» или «Зенит». Также он высказался о своём обещании покрасить волосы в чёрно-зелёные цвета в случае чемпионства «Краснодара». «Быки» действительно выиграли титул РПЛ, и теперь Мозес намерен выполнить своё обещание.

— Ты можешь себя представить в другом клубе России в будущем: «Спартак», «Зенит»? Или в этой стране только «Краснодар?

— В России только «Краснодар».

— Много раз в интервью ты говорил, что покрасишь волосы в чёрно-зелёный после чемпионства «Краснодара». Ждать от тебя перевоплощения в новом сезоне? И на что ты готов в случае победы в Суперкубке?

— Да, всё сделаю после Суперкубка, позову барбера, чёрно-зелёный цвет, всё будет. Я обещал — я сделаю! — цитирует Мозеса интернет-портал Metaratings.