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Защитник ЦСКА Дивеев высказался о «Краснодаре» в преддверии матча за Суперкубок России

Защитник ЦСКА Дивеев высказался о «Краснодаре» в преддверии матча за Суперкубок России
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Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о «Краснодаре» в преддверии матча за Суперкубок России, который состоится в эту субботу, 12 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все прекрасно понимаем, что из себя представляет «Краснодар» и какие футболисты там играют: Кордоба, Сперцян, Виктор Са, Агкацев, Черников. Могу перечислить всех, но не буду. Мы понимаем их сильные качества и где они уязвимы. Я считаю, что завтра будет очень интересная игра», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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