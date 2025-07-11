Защитник ЦСКА Дивеев высказался о «Краснодаре» в преддверии матча за Суперкубок России

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о «Краснодаре» в преддверии матча за Суперкубок России, который состоится в эту субботу, 12 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все прекрасно понимаем, что из себя представляет «Краснодар» и какие футболисты там играют: Кордоба, Сперцян, Виктор Са, Агкацев, Черников. Могу перечислить всех, но не буду. Мы понимаем их сильные качества и где они уязвимы. Я считаю, что завтра будет очень интересная игра», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.